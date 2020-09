French Days rentrée 2020 : les meilleures promos high-tech

Medhi Naitmazi

C'est (re)parti pour les « French Days », en version rentrée 2020. Depuis deux ans, les bons plans à la française s'organisent tous les six mois avec les grands acteurs du e-commerce hexagonal. Si vous êtes à la recherche d'un iPhone, d'un iPad, d'un Mac ou autre produit high-tech, c'est donc une bonne occasion.



Voilà notre sélection parmi les acteurs comme Cdiscount, Boulanger, Fnac, Darty, Rakuten, Rue du commerce, Amazon et autre eBay, avec au moins 10% sur de nombreux appareils pommés et certains autres produits comme les casques, écouteurs, enceintes, drone ou autre TV.

Les promos des French Days rentrée 2020

Sur tous les sites français ainsi qu'Amazon, on trouve donc des produits dernier cri d'Apple, Google, Bose, Samsung et autre à moindre coût comme les derniers iPhone, les nouveaux iPad, les Macbook et autre iMac mais aussi des accessoires comme les AirPods, l'Apple Watch et bien plus.



Pour en profiter, il suffit de suivre les liens ci-dessous :

Faites-nous part de vos trouvailles, il doit y avoir quelques perles !