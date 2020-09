L’Apple Watch 3 redémarre toute seule avec watchOS 7

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

9

watchOS 7 a été mis à la disposition du grand public il y a une dizaine de jours, apportant de nouveaux cadrans de montre, une prise en charge du suivi du sommeil, le lavage des mains et bien plus encore comme un boost non négligeable. Mais si quelques bugs sont venus ternir cette sortie, un autre problème est apparu sur les Apple Watch 3 avec des redémarrages aléatoires et des performances médiocres.

La pire version de watchOS pour l’Apple Watch 3 ?

Sur les forums d'assistance d'Apple, il existe un fil dédié aux propriétaires d'Apple Watch Series 3 exprimant leur frustration quant aux performances de la montre depuis l'installation de watchOS 7. L'une des plaintes les plus courantes semble être que l'Apple Watch 3 redémarre au hasard plusieurs fois par jour avec watchOS 7 installée:

J'ai eu plusieurs redémarrages par jour depuis la mise à jour, il me demande mon mot de passe et affiche des statistiques vides sur l'activité. Jamais eu un problème comme celui-ci auparavant sur WatchOS 6 ou une version antérieure, il doit sûrement y avoir une mise à jour supplémentaire d'Apple pour résoudre ce problème ?

Plusieurs utilisateurs d'Apple Watch Series 3 appellent watchOS 7 «la pire» mise à jour de watchOS publiée par Apple jusqu'à présent.

Ma série 3 a effectué une mise à jour automatique pendant la nuit vers WatchOS 7. Aujourd'hui, elle s'est arrêtée au moins 3 fois, s'est verrouillée sur mon poignet environ 4 fois, n'a pas réussi à charger les complications sur plusieurs cadrans (météo, sonneries d'activité, date, etc.), s'est déconnectée de mon téléphone au moins deux fois. C'est la mise à niveau la plus buguée que j'ai vue.

Deux choses rendent ces plaintes encore plus notables. Premièrement, il n'y a aucun moyen de rétrograder une mise à jour de watchOS 7, ce qui signifie que ces propriétaires d'Apple Watch Series 3 ne peuvent pas revenir à watchOS 6. watchOS 7.0.1 a été publié en tant que mise à jour de correction de bogue cette semaine, mais les utilisateurs signalent qu'il n’a pas résolu leurs problèmes.



Deuxièmement, Apple vend toujours l'Apple Watch Series 3 dans le cadre de sa gamme Apple Watch, même s'il semble que le matériel vieillissant pourrait avoir du mal à suivre les nouvelles fonctionnalités de watchOS 7.



Espérons qu’Apple rectifie le tir car les clients sont de plus en plus nombreux à remonter ces anomalies.