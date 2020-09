Les nouvelles applications : PiP-it!, North Notes, Aviary

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : PiP-it!, North Notes, Aviary.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

PiP-it! (App, iPhone / iPad, v2.0, 7 Mo, iOS 14.0, Artamata, Inc.) PiP-it vous permet de lire des vidéos en "Picture in Picture" et sans publicité à partir de l'application YouTube et d'autres applications qui bloquent ou n'offrent pas cette fonctionnalité.



Depuis l'application YouTube, appuyez simplement sur Partager> Plus> Image dans l'image avec PiP-it! et * boum * votre vidéo lit image dans image pendant que vous pouvez continuer à utiliser votre iPad pour d'autres choses. Télécharger l'app gratuite PiP-it!





North Notes (App, iPhone / iPad, v1.1.4, 11 Mo, iOS 13.0, Initial Inc.) North est une application de notes simple.



North met vos pensées en contexte, ultra-rapide. Notez, copiez-collez, listez - le tout dans une seule application. Et dites adieu aux notes mentales, North vous offre l'expérience la plus simple et la plus rapide pour enregistrer tout ce que vous voulez sur votre iPhone, iPad ou Mac. Télécharger l'app gratuite North Notes