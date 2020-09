L'iPad Pro mini-LED début 2021, le Macbook un peu plus tard

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Apple lancerait bel et bien un iPad Pro 12,9 pouces rétroéclairé par mini-LED début de 2021 et un MacBook doté de la même technologie au cours du second semestre de l'année prochaine, selon DigiTimes.

La publication du média basé à Taiwan affirme qu'Epistar fournira les 10 000 diodes mini-LED utilisées dans chaque tablette ‌iPad Pro‌. Pendant ce temps, Apple devrait recruter Osram Opto comme autre fournisseur de mini LED pour une utilisation dans un nouveau MacBook Pro qui correspond aux informations citées par l'analyste respecté Ming-Chi Kuo récemment.

La première tablette MiniLED serait l'iPad Pro 2021 d'Apple

Selon plusieurs sources, Osram Opto Semiconductors devrait fournir des mini-LED à rétroéclairage pour un MacBook haut de gamme au second semestre 2021, devenant ainsi le deuxième fournisseur d'Apple de ces puces après Epistar, basé à Taïwan.



Apple devrait lancer un iPad Pro 2021 de 12,9 pouces rétroéclairé par LED au début de 2021, chaque tablette utilisant plus de 10000 mini LED fournies uniquement par Epistar. Le sous-traitant est prêt à démarrer la production de mini LED en modifiant son équipement de fabrication de puces LED à lumière bleue au troisième trimestre 2020, ont précisé les sources.



Kuo a longtemps prédit qu'un ‌‌iPad Pro‌‌ de 12,9 pouces serait probablement le premier produit mini-LED d'Apple. Kuo pense que la production de mini-écrans LED pour l'iPad Pro sera lancée au quatrième trimestre 2020, bien qu'un lancement ne puisse intervenir que l'année prochaine.



Kuo a déclaré qu'une version mini-LED d'un MacBook Pro 16 pouces était en préparation pour une éventuelle version fin 2020, et qu'Apple travaillait également sur un MacBook Pro mini-LED 14,1 pouces. Selon la société de recherche taïwanaise TrendForce, les fournisseurs Apple ne commenceront pas à se concurrencer pour remporter des commandes de fabrication de nouveaux ordinateurs avant le premier trimestre 2021.



Pour mémoire, cette nouvelle technologie permet de concevoir des produits plus fins et plus légers, tout en offrant de nombreux avantages des écrans OLED utilisés sur les derniers iPhones. On note ainsi des noirs plus profonds, des couleurs plus riches et un meilleur contraste par rapport aux écrans LED traditionnels, ainsi qu'une meilleure gestion de la consommation énergétique.