Apple Card : Depuis iOS 14.2 Beta 2, les utilisateurs peuvent voir leurs dépenses annuelles

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple continue d'ajouter quelques fonctionnalités dans l'application Wallet pour l'Apple Card. Si l'app est déjà bien complète avec toutes les dernières transactions, le solde restant, les revenus issus du cashback... Apple vient d'enrichir Wallet avec une nouvelle option de visibilité dans iOS 14.2 Beta 2.

Les dépenses de l'année

Les américains qui possèdent l'Apple Card vous le diront, l'expérience utilisateur est fantastique sur tous les points et Apple ne cesse de compléter cette satisfaction. Depuis la dernière bêta d'iOS 14.2, plusieurs fidèles de l'Apple Card ont remarqué un ajout dans l'application Wallet sur leur iPhone. Auparavant ils pouvaient facilement voir leurs dépenses par semaine, par mois. Désormais, ils peuvent également voir leurs dépenses à l'année avec un graphique des mois où vous avez le plus dépensé.

À travers cet ajout, Apple souhaite que vous compreniez facilement les mois où vous avez le plus dépensé au cours de l'année. En général, c'est la période des fêtes de fin d'année où on est le plus susceptible de faire chauffer la carte de crédit...



Pour l'instant, l'Apple Card n'est pas encore disponible en France, mais de récentes indiscrétions montrent qu'Apple pourrait prochainement faire une annonce d'un lancement dans de nouveaux pays européens. Plusieurs ouvertures de postes montrent que l'entreprise cherche des personnes pour travailler avec des partenaires externes comme des réseaux de paiements ou encore des établissements bancaires.



