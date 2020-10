Les nouvelles applications : Den for RSS, Widgetsmith, Station Rotation

Voilà une idée intéressante: Station Rotation est une station de musique organisée avec des morceaux sélectionnés et mis à jour avec différents artistes. C’est une belle alternative à la musique basée sur des algorithmes, et tout le monde entend les mêmes chansons en même temps comme une vraie radio. Inconvénient: il ne prend en charge que Spotify pour le moment.

Den for RSS (App, iPhone / iPad, v1.1, 4 Mo, iOS 13.6, Garrett Johnson)

Den est une application simple pour regarder les fils d'actualité. Il récupère les titres des sources de syndication et affiche les liens dans les widgets organisables. Propre, discret et privé, il est conçu pour être un endroit relaxant pour se tenir au courant des nouvelles qui vous intéressent.



Du plus petit iPhone au plus grand Mac, il s'adapte pour tirer le meilleur parti de l'espace écran disponible. La mise en page est également idéale pour créer des tableaux de bord pour suivre n'importe quel sujet. Si vous aimez comparer les sources, êtes sélectif dans ce que vous lisez ou aimez personnaliser votre propre vue d'ensemble, alors il est juste de dire que Den a été conçu en pensant à vous.

Télécharger Den for RSS à 3,49 €