Ola Cabs va être interdit à Londres

Il y a 4 heures

Julien Russo

Ola Cabs est l'une des plus grandes applications de VTC au Royaume-Uni. Véritable concurrent d'Uber avec des prix raisonnables et des réductions fréquentes, Ola est accusé de négligence en ce qui concerne la sécurité de ses clients. En effet, l'application a ouvert ses portes à des chauffeurs non autorisés.

Ola Cabs sanctionné

Être un VTC c'est proposer des courses fiables, sécurisées et avec des chauffeurs compétents et qui possèdent les autorisations nécessaires.

Un récent scandale vient d'éclater outre-Manche à propos de l'application Ola Cabs qui opère à Londres, mais également dans plusieurs régions du Royaume-Uni.

En effet, l'autorité de transports TFL (Transport for London) a refusé de fournir une licence d'exploitant à la société de VTC. La cause est essentiellement des problèmes de sécurité et les autorités préfèrent anticiper plutôt qu'un drame se produise !



Pour justifier sa décision, TFL a expliqué que l'application de VTC avait signalé plusieurs incidents sur plus de 1000 trajets effectués par... des chauffeurs non autorisés. De plus, tous les signalements n'ont pas été effectués dans les temps ce qui est une faute grave.

Au Royaume-Uni, quand une entreprise voit sa licence d'exploitant ne pas se renouveler, celle-ci peut continuer à proposer des trajets aux Anglais pendant encore 21 jours, au-delà l'interruption des services proposés doit avoir lieu immédiatement.

Helen la directrice des licences et de la réglementation de TFL a déclaré :

Grâce à nos enquêtes, nous avons découvert que des failles dans le modèle opérationnel d'Ola ont conduit à l'utilisation de conducteurs et de véhicules sans licence dans plus de 1000 voyages de passagers, ce qui peut avoir mis en danger la sécurité des passagers

Pour Ola Cabs, Londres représente une importante part dans son chiffre d'affaires, l'entreprise est bien évidemment dépitée de cette nouvelle et sait qu'elle va laisser nombreux de ses clients entre les mains des concurrents, dont le principal : Uber.

Marc Rozendal le directeur général des activités britanniques de l'entreprise dit regretter cette décision et affirme que l'entreprise a "travaillé avec TfL pendant la période d'examen, et a cherché à fournir des assurances et à résoudre les problèmes soulevés de manière ouverte et transparente".

La société fera appel à cette décision pour continuer à proposer des trajets à ses clients londoniens.



