OtterBox : l'accessoiriste s'offre les produits Brydge

Il y a 1 heure

Alban Martin

Otter Products, la société derrière le célèbre fabricant d'accessoires OtterBox, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans Brydge, une société connue pour ses stations d'accueil keybordsm et d'autres accessoires pour iPad et Mac. Otter Products et Brydge vont désormais travailler ensemble sur le développement de nouveaux produits.

Otterbox va enrichir sa gamme pour iPad et Mac

OtterBox propose une variété d'accessoires pour les appareils mobiles, notamment l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. La société a sa propre gamme d'étuis, de protecteurs d'écran, de chargeurs sans fil, etc. Plus tôt cette année, nous avons mis en évidence la première protection d'écran en verre pour iPhone antimicrobien créé par OtterBox et approuvé par l'EPA.



Brydge a également sa propre gamme d'accessoires, mais ils sont plus axés sur l'iPad et le Mac. Plus précisément, la société possède l'un des claviers iPad tiers les plus populaires, y compris un nouveau modèle avec trackpad intégré appelé Brydge Pro+ pour les iPad Pro.

Grâce à un investissement stratégique réalisé par Otter Products, les deux sociétés vont désormais développer ensemble de nouveaux accessoires. Le PDG d'Otter Products, Jim Parke, a souligné qu'OtterBox et Brydge ont des philosophies similaires, de sorte que les clients peuvent s'attendre à de bons produits à venir.

Notre entreprise s'est toujours engagée à innover de manière à permettre à nos clients de tirer le meilleur parti de leur technologie mobile. Brydge a la même philosophie et nous reconnaissons que nous pouvons puiser dans les forces de chaque organisation pour être encore plus efficaces dans la réalisation de cet objectif, d'autant plus que toutes nos relations entre la maison, l'école et le travail évoluent.

De nouveaux produits seront lancés sous la marque OtterBox et l'accord entre les deux sociétés leur permet également de partager leurs réseaux de distribution. Otter Products n'a pas discuté de la date de disponibilité de ces nouveaux accessoires.