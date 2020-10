Orange lance les premiers forfaits 5G en France

Alban Martin

Annoncés il y a quelques semaines, les forfaits 5G sont arrivés en France par l'intermédiaire d'Orange. Finalement, ils sont moins chers que certaines rumeurs le laissaient penser, avec des prix qui vont de 40 à 95€ et même de 15€ à 80€ pour ceux qui ont un pack Open avec la Livebox.



En revanche, le réseau 5G n'est pas encore disponible... et les iPhone 12 arrivent la semaine prochaine.

Les prix des forfaits 5G chez Orange

Orange lance donc quatre forfaits 5G qui sont pour le moment des «forfaits 4G compatibles 5G». On retrouve sans surprise des offres avec appels, SMS et MMS illimités. Et l'enveloppe de data démarre à 70 Go pour aller jusqu'à l'offre «illimitée».



Voici les tarifs des forfaits 5G d'Orange avec le pack Open (Livebox + mobile) :

Forfait 70 Go à 14,99€/mois pendant un an, puis 29,99€/mois

Forfait 100 Go à 24,99€/mois pendant un an, puis 39,99€/mois

Forfait 150 Go à 34,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois

Forfait illimité à 64,99€/mois pendant un an, puis 79,99€/mois

Les tarifs classiques :

Forfait 70 Go à 24,99€/mois pendant un an, puis 39,99€/mois

Forfait 100 Go à 34,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois

Forfait 150 Go à 44,99€/mois pendant un an, puis 64,99€/mois

Forfait illimité à 79,99€/mois pendant un an, puis 94,99€/mois

A noter que les deux premiers forfaits 5G donnent accès à autant de data en France qu'à l'étranger (Europe, DOM, Suisse et Andorre), mais celui de 150 Go est limité à 100 Go hors France. Idem pour le tout illimité mais qui peut être consommé aux USA, Canada et Chine.



A ce niveau de prix, Orange offre l'option multi-sim qui permet d'avoir une puce avec le même numéro dans son iPad ou sa voiture.

Pas de 5G chez Sosh... pour l'instant

Pour ceux qui attendent la version low-cost de la 5G, avec notamment Sosh qui appartient à Orange, il faudra patienter. Pour le moment, aucun signe de vie de la 5G chez Sosh.