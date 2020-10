Les nouvelles applications : Orbit, Stream, Scribblet

Orbit (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 6 Mo, iOS 14.0, Triple Glazed Studios) L'objectif d'Orbit est que vous vous concentriez sur les tâches que vous souhaitez pendant que l'application s'occupe du reste. Êtes-vous un designer? Bienvenue! Une petite équipe de développeurs? Cool, nous aussi. Un consultant? Parfait! Un chef de projet? Nous ne jugeons pas, bienvenue à vous aussi!



Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous avez travaillé la semaine dernière? Nous avons ce qu'il vous faut. Besoin de vérifier rapidement le budget d'un projet? Nous avons ce qu'il vous faut. Vous avez peur de créer manuellement des factures pour toutes ces heures de travail? Devinez quoi, nous avons cela aussi! Télécharger l'app gratuite Orbit





Stream (App, iPhone, v1.0, 2 Mo, iOS 13.0, Rob Fahrni) Découvrez Stream, un lecteur de flux sans fioritures basé sur une chronologie qui est à peu près aussi minimal que possible. Il n'y a pas de décompte des lectures / lectures non lues, pas de regroupement de flux et il ne prend en charge aucun service tiers.



Il a une icône magnifique, et il prend en charge RSS, Atom JSON Feed et OPML. Télécharger l'app gratuite Stream





Scribblet (App, iPhone / iPad, v1.1.2, 11 Mo, iOS 14.0, Rebecca Hansmeyer) Contrairement à d'autres applications qui offrent des widgets spécifiques, Scribblet vous permet de créer vos propres widgets avec des conceptions, du texte et des images personnalisés. Pour aller plus loin que l’app Post-it, l'application est basée sur l’API PencilKit d'Apple pour écrire à la main, mais elle intègre aussi le nouveau sélecteur de couleurs avancé d’iOS 14 et fonctionne bien sûr parfaitement avec l'Apple Pencil sur iPadOS 14.



Les utilisateurs peuvent créer des widgets de petite, moyenne et grande taille sur l'écran d'accueil d'iOS 14. Pour concevoir votre propre widget, vous pouvez dessiner avec votre doigt sur l'iPhone ou utiliser l'Apple Pencil sur l'iPad - ce qui est l'un des points forts de cette application. Télécharger l'app gratuite Scribblet