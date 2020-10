iPhone 12 : Le modèle de 6,1" sera celui qui va rencontrer le plus de succès d'après Kuo

L'événement Apple "Hi, Speed" commence mardi soir à 19h et déjà les analystes prédisent un grand succès pour les futurs smartphones d'Apple. Si l'iPhone 12 Mini devrait bien se vendre grâce à son prix plus accessible, celui qui devrait s'en sortir le mieux est le modèle de taille moyenne. L'analyste Ming-Chi Kuo voit en cet iPhone un gros potentiel et un énorme coup de frappe contre la concurrence !

L'iPhone de 6,1 pouces : le grand gagnant ?

Les rumeurs sont catégoriques depuis 6 mois, Apple va présenter non pas un, pas deux, pas trois, mais quatre modèles d'iPhone 12.

L'objectif ici est de proposer un choix diversifié aux consommateurs qui préfèrent les petits écrans et pour d'autres les grands écrans ! D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone 12 qui va mettre (quasiment) tout le monde d'accord est celui avec un écran de 6,1 pouces, autrement dit celui qui sera juste au-dessus de l'iPhone 12 Mini. Selon ses estimations, il pourrait représenter environ 40% des expéditions pour les premiers jours de disponibilité !

Ming-Chi Kuo explique que l'iPhone 12 mini sera attractif par son prix, mais qu'il restera globalement dissuasif à cause de sa petite taille de 5,4 pouces. L'analyste explique que désormais la tendance est plus vers les grands écrans et que les consommateurs s'éloignent de plus en plus des écrans inférieurs à 6 pouces.

Kuo informe également dans son rapport que les consommateurs ne vont pas accorder une importance aussi spéciale à la 5G que le pense Apple. Ce sera un argument de poids, mais la majorité des futurs possesseurs d'iPhone 12 devraient essentiellement s'intéresser au tarif et aux diverses nouvelles fonctionnalités.



Par contre, l’argument de la taille d’écran est certainement valable en Asie, mais en Europe, les modèles plus compacts sont toujours plébiscités. On imagine que l’iPhone 12 Mini dont nous révélions le nom en avant-première le mois dernier, sera également très populaire.



