Pass Navigo : recharge et achat bientôt sur l’iPhone

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

C'est l’une des fonctions les plus attendues du côté des usagers parisiens, et c'est désormais officiel, l’iPhone pourra être utiliser pour recharger et acheter le pass Navigo. Une chose que les utilisateurs sous Android peuvent déjà faire.

La RATP promet l'achat de tickets sur iPhone

Une représentante de Vianavigo Lab a répondu à un avis sur App Store en précisant le calendrier de sortie de la fonctionnalité. L’utilisateur Sohel a ensuite publié linformation sur Twitter en interpellant nos confrères de MacG.



On peut y lire avec bonheur que la recharge et l’achat pour le pass Navigo se fera bien sur iPhone.

La fonction rechargement du pass Navigo via le NFC du téléphone sera disponible avant la fin de l’année sur Vianavigo.



Et pour l’achat, il faudra attendre 2021 d’après la représentante. Mais pas plus de précision sur la date exacte.



En tout cas, il s’agit d’une bonne nouvelle puisque jusqu’à présent, Apple bloquait sa puce NFC, malgré la demande de Valérie Pécresse par exemple.

Depuis quelques temps, la puce NFC des iPhone ne sert plus seulement à Apple Pay mais aussi à remplacer le ticket dans certaines villes aux USA et au Japon par exemple. Le Royaume-Uni en profite également grâce à Apple Pay Express Transit.



Un petit cadeau de Noël en avance pour les clients Apple et RATP ?