L'iPhone indiquera bientôt le temps de recharge restant

Apple devrait prochainement ajouter une option permettant de connaître le temps de recharge restant sur iPhone. Une option qui existe déjà sur Mac qu'on aimerait tous avoir sous la main sur notre iPhone.

Toujours plus d'infos sur la batterie de l'iPhone

Nos confrères de 9To5Mac indiquent avoir déniché une nouvelle fonctionnalité dans le code de la bêta 2 d'iOS 18.2. Cette fonctionnalité est inédite puisqu'elle permettrait pour la toute première fois d'avoir accès au temps de charge restant lorsque l'iPhone est branché sur secteur.



On ne connaît pas encore son emplacement exact, mais il se pourrait bien qu'une notification sur l'écran d'accueil affiche le temps restant pour atteindre la charge maximale prédéfinie par l'utilisateur dans les réglages de l'iPhone. Une option attendue de longue date par de nombreux clients.

La fonctionnalité étant actuellement désactivée, difficile de connaître sa date de lancement. Apple travaille encore dessus et il se pourrait qu'elle arrive seulement sur iOS 19, bien qu'on garde espoir pour une sortie sur iOS 18. Pourquoi pas iOS 18.2 dès le mois de décembre ?

Contre la chauffe de l'iPhone et le vieillissement de la batterie

Apple prend le sujet de la batterie très au sérieux ces derniers temps. Elle a récemment ajouté plusieurs options pour préserver la batterie de l'iPhone. On peut par exemple sélectionner la charge maximale autorisée entre 80 % et 100 % ou encore avoir un indicateur lorsque le chargeur n'est pas adapté pour une recharge optimale et qu'il est considéré comme "lent".



Consultez notre guide des 15 astuces pour améliorer la batterie sous iOS 18 pour diminuer au maximum la baisse des % de la batterie.