iOS 18 avertit quand l’iPhone utilise un chargeur lent

La mise à jour iOS 18, c’est une tonne de nouveautés qui vont améliorer l’expérience utilisateur, mais aussi plein de petits détails qui ont été ajoutés un peu partout dans les réglages et les autres applications Apple. L’un des détails remarqués concerne la batterie, avec iOS 18, votre iPhone est maintenant capable de vous alerter quand votre chargeur provoque une charge lente.

iOS 18 vous aide à virer vos chargeurs lents

Avec la disponibilité de la première bêta d’iOS 18, Apple continue d’améliorer les réglages en introduisant des fonctionnalités pratiques et informatives. La mise à jour iOS 18 indique désormais si un chargeur lent est utilisé pour recharger l’iPhone. Bien que Apple n’ait pas précisé le seuil à partir duquel un chargeur est considéré comme lent, cette fonctionnalité vise à aider les utilisateurs à identifier rapidement et facilement des situations où leur iPhone n’est pas en train de se charger de manière optimale.

Accès à la fonctionnalité

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de suivre ces étapes :

Se rendre dans l’application “Réglages” de l’iPhone Dans le menu Réglages, sélectionnez l’option “Batterie”. Une fois dans le menu Batterie, consultez le graphique du niveau de la batterie.

Lorsqu’un chargeur lent est utilisé, un message d’avertissement apparaît juste au-dessus du graphique de l’activité/recharge de la batterie. De plus, le graphique est mis à jour avec une nouvelle couleur orange pour indiquer l’utilisation d’un chargeur lent. Cette visualisation permet aux utilisateurs de voir d’un coup d’œil l’impact de la vitesse de charge sur leur appareil.

Autre nouveauté : options de limite de charge pour iPhone 15

Comme on a pu l’aborder dans un précédent article, iOS 18 introduit également des options exclusives de limite de charge pour les utilisateurs d’iPhone 15. Ces nouvelles options se trouvent dans la section “Optimisation de la charge” du menu “Batterie” et permettent de définir une limite de charge à 85 %, 90 %, et 95 %. Auparavant, la limite de charge était fixée à 80 % sans possibilité de modification. Désormais, les utilisateurs de l’iPhone 15 peuvent ajuster cette limite selon leurs préférences et besoins.