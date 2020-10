L'iPad Air 4 lancé le même jour que les iPhone 12 ?

Julien Russo

Vous êtes nombreux à observer chaque nouvelle autour de l'iPad Air 4. La question est toujours la même : "quand est-ce que la nouvelle tablette d'Apple va sortir ?". Annoncé lors du premier Apple Event de septembre, l'iPad Air 4 est toujours prévu sans date officielle, mais d'après notre cher Jon Prosser, elle pourrait arriver bien plus vite qu'on ne le pense !

Une sortie en même temps que les iPhone 12

Nouveau design, meilleure performance, nouveau bouton Touch ID... L'iPad Air 4 a été conçu avec une obsession : vous séduire.

La nouvelle tablette d'Apple est très attendue et malheureusement pour l'instant la firme de Cupertino reste assez vague en ce qui concerne la date de commercialisation. Pour en savoir plus, il faut s'intéresser aux récentes déclarations de Jon Prosser qui affirme que le calendrier des précommandes et du lancement de l'iPad Air 4 devrait être exactement le même que celui des iPhone 12.



Autrement dit, les précommandes de l'iPad Air 4 et des nouveaux iPhone seront lancées cette semaine. Oui, vous pouvez augmenter le plafond de paiement de votre carte bancaire dès maintenant si ce n'est pas déjà fait !

L'objectif d'Apple d'après Prosser ce serait de s'occuper de l'iPad Air 4 et de l'iPhone 12 en même temps et tous les Apple Store dans le monde seraient déjà préparés à la forte demande que vont provoquer les deux lancements en simultané.

Il semble qu'Apple ne souhaite pas que l'A14 de l'iPad Air soit entre les mains des gens avant l'iPhone 12. On dirait qu'ils vont faire des précommandes et expédier l'iPad Air en même temps que l'iPhone 12

Ce nouvel iPad Air 4 va être un destructeur ambulant sur le marché des tablettes. Voici un petit tour des caractéristiques que met en avant Apple :

Un écran Liquid Retina de 10,9" bord à bord

Un tout nouveau Touch ID qui est intégré directement sur le bouton de verrouillage/mise en veille

La puce la plus puissante sur une tablette, l'A14 Bionic.

Une compatibilité avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard

Une disponibilité en plusieurs couleurs (argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel)

Meilleure intégration LTE (60% plus rapide)

Compatibilité WiFi 6

Compatible son stéréo

Des arguments qui expliquent l'impatience des consommateurs qui veulent renouveler leur iPad ou qui veulent tout simplement quitter leur tablette Android pour l'iPad Air 4.

Il vous faudra juste encore un peu de patience, dans tous les cas même si la rumeur se trompe, la nouvelle tablette sortira quoiqu'il se passe, au mois d'octobre !