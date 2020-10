iPhone 12 et 12 Pro : La précommande d'Apple s'allonge jusqu'à novembre

Julien Russo

Comme promis, Apple a lancé les précommandes des iPhone 12 et 12 Pro en début d'après-midi. Les modèles 12 Mini et 12 Pro Max seront eux lancés le 6 novembre quand Apple aura un stock plus satisfaisant pour un lancement. Comme d'habitude, les précommandes semblent avoir rencontré un succès, puisqu'en seulement quelques heures, les délais de livraison se sont allongés de 2 à 3 semaines.

L'iPhone 12 et 12 Pro en précommande

Si vous souhaitez obtenir un iPhone 12 Pro le jour de son lancement, ça risque d'être un peu délicat puisqu'Apple (comme les nombreux revendeurs) vient de recevoir une masse de commandes !

Dès le 23 octobre, les premiers à avoir passé commande recevront leur iPhone par transporteur. Pour les autres, cela va être un peu plus long puisque les délais de livraison (un peu partout) sont particulièrement excessifs, spécialement pour l'iPhone 12 Pro qui a l'air de rencontrer nettement plus de succès que l'iPhone 12.

À l'heure actuelle, voici les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne :

iPhone 12 Blanc : 23 octobre dans toutes les capacités de stockage

: 23 octobre dans toutes les capacités de stockage iPhone 12 Noir : 23 octobre dans toutes les capacités de stockage

: 23 octobre dans toutes les capacités de stockage iPhone 12 Bleu : Entre le 28 octobre et 2 novembre pour les stockages 64 et 256 Go. Entre le 26 et 28 octobre pour le stockage 128 Go

: Entre le 28 octobre et 2 novembre pour les stockages 64 et 256 Go. Entre le 26 et 28 octobre pour le stockage 128 Go iPhone 12 Vert : Entre le 26 et 28 octobre pour les stockages 64 et 128 Go. Le 23 octobre pour le stockage 256 Go

: Entre le 26 et 28 octobre pour les stockages 64 et 128 Go. Le 23 octobre pour le stockage 256 Go iPhone 12 (PRODUCT)RED : 23 octobre dans toutes les capacités de stockage

En ce qui concerne les délais de livraison pour les iPhone 12 Pro, on passe du "bon" au "critique" :

iPhone 12 Pro Graphite : Entre le 28 octobre et 2 novembre pour les stockages 128 Go et 256 Go. Entre le 26 octobre et le 2 novembre pour le stockage 512 Go.

: Entre le 28 octobre et 2 novembre pour les stockages 128 Go et 256 Go. Entre le 26 octobre et le 2 novembre pour le stockage 512 Go. iPhone 12 Pro Argent : Entre le 9 et 16 novembre pour tous les stockages

: Entre le 9 et 16 novembre pour tous les stockages iPhone 12 Pro Or : Entre le 9 et 16 novembre pour tous les stockages

: Entre le 9 et 16 novembre pour tous les stockages iPhone 12 Pro Bleu Pacifique : Entre le 2 et 9 novembre pour les stockages 128 Go et 256 Go. Entre le 28 octobre et le 2 novembre pour le stockage 512 Go.

Ces délais peuvent s'améliorer comme empirer d'ici les prochaines heures. Chez la majorité des revendeurs, les délais de livraison sont quasiment identiques, voire pires.

Certains iPhone 12 et 12 Pro sont déjà en réduction dès le premier jour de la précommande.