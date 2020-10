Réservez l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro en précommande (+ promo)

Il y a 1 heure (Màj il y a 35 min)

Medhi Naitmazi

Le nouvel iPhone 12 et sa version au-dessus, l'iPhone 12 Pro, ont a été annoncés mardi par Apple. Alors qu'on retrouvera quatre modèles d'ici la mi-novembre avec les Mini et Pro Max en plus, pour le moment, la firme lance les précommandes des classiques.



Mais avec un lancement mondial, une première chez Apple, il faudra être rapide, surtout si vous voulez le nouveau coloris bleu. L'iPhone 12 commence à 909€, quand l'iPhone 12 Pro démarre à 1 159€.

Commandez l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro

Si vous avez lu notre comparatif entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro, vous savez déjà que la différence se trouve dans les détails avec, en faveur du Pro, un stockage de 128 Go, une finition acier, un troisième capteur photo (téléobjectif) et un scanner Lidar. Le tout pour 250€ de plus. Pour le reste, tout est identique comme la puce A14 Bionic, la connectivité 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran OLED, etc.



A noter que cette année, Apple lance de nouveaux coloris, le bleu pacifique et un nouveau doré sur l'iPhone 12 Pro, alors que le constructeur propose un vert clair et un bleu marine sur l'iPhone 12.

iPhone 12

Préparez donc votre porte-monnaie pour acheter le dernier iPhone 12 à :

iPhone 12 64 Go à 909€

iPhone 12 128 Go à 959€

iPhone 12 256 Go à 1079€

Vous pouvez précommander l'iPhone 12 chez les revendeurs avec une livraison estimée entre le 23 et le 27 octobre, certains proposant déjà des promotions :

iPhone 12 Pro

Et le nouvel iPhone 12 Pro à :

iPhone 12 64 Go à 1159€

iPhone 12 128 Go à 1279€

iPhone 12 256 Go à 1509€

Vous pouvez le précommander sur différents sites avec une livraison estimée entre le 23 et le 27 octobre :