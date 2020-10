L’iPhone 12 a une plus petite batterie que l’iPhone 11

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

La batterie des iPhone est toujours un sujet délicat, Apple ne mentionnant jamais clairement les capacités. Au lieu de cela, elle préfère afficher l’autonomie dans certaines conditions d’utilisation.



Alors que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont désormais disponibles en précommande à en France et dans de nombreux pays, Apple se prépare à lancer ses nouveaux smartphones dans d'autres régions. De nouveaux documents partagés aujourd'hui par ANATEL - l'agence brésilienne équivalente à la FCC - révèlent la capacité de la batterie de l'iPhone 12 mini et de l’iPhone 12, en plus des projets d'Apple d'assembler la gamme iPhone 2020 dans plus de pays.

Batterie plus petite mais autonomie préservée

D’après les documents obtenus par Tecnoblog, l’iPhone 12 (A2479) est équipé d’une batterie de 2 815 mAh, soit environ 10% plus petite que celle de l’iPhone 11 qui faisait 3 110 mAh.



Malgré la différence importante, Apple a réussi à conserver la même autonomie sur les deux appareils avec jusqu’à 17 heures en lecture vidéo, jusqu’à 10 heures en streaming vidéo et jusqu’à 65 heures en lecture audio.



Pour affiner ses téléphones, Apple a du rogner sur la batterie mais, grâce à la puce A14, elle a su contrebalancer la réduction de taille avec une consommation énergétique en baisse. Imaginez si la batterie était restée sur la même capacité...

Quant à l’iPhone 12 mini (A2471), il intègre une batterie de 2 227 mAh, soit 18% de plus qu’un iPhone SE 2020 et ses 1 821 mAh. Mais ce dernier n’a pas d’écran OLED ni de modem 5G.



Cela nous donne en termes d’autonomie, jusqu’à 15 heures en lecture vidéo, jusqu’à 10 heures en streaming vidéo et jusqu’à 50 heures en lecture audio. Pas mal pour celui qui se place en taille entre l’iPhone 5 et l’iPhone 6.



Sur la gamme Pro, la batterie a également été diminuée mais les chiffres officiels ne sont pas encore connus.

La production des iPhone 12 dans trois pays

En outre, la documentation ANATEL mentionne également qu'au moins l'iPhone 12 Pro sera assemblé dans des usines Foxconn au Brésil et en Inde, en plus de la Chine. Apple assemble certains de ses produits dans ces pays depuis un certain temps, car ils offrent tous deux des incitations fiscales aux entreprises qui fabriquent leurs produits sur place.