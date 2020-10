Les nouvelles applications : Everlog, Dogether, CleanMask

Peewee (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 99 Mo, iOS 10.0, peeweeapp.com)

Peewee aide les familles du monde entier à lire ensemble en étant séparés! Les parents, grands-parents, parents et amis peuvent désormais se réunir pour l'heure du conte et lire à leurs enfants, petits-enfants ou proches à tout moment de n'importe où!



Aujourd'hui, de plus en plus de familles vivent plus éloignées les unes des autres et il peut être difficile de trouver le temps de voir des êtres chers qui vivent loin. Avec peewee, vous pouvez maintenant faire une pause de 5 à 10 minutes où que vous soyez pour envoyer facilement un enregistrement d'histoire !

