Airbnb engage Jony Ive l'ancien designer de l'iPhone

Après une multitude d'années au sein de l'effectif d'Apple, Jony Ive avait surpris tout le monde en prenant la décision de prendre son envol pour partir d'Apple et concevoir sa propre société. Aujourd'hui, l'ancien designer de l'iPhone travaille avec différentes entreprises qui l'appellent pour obtenir ses services.

Le spécialiste de la location de vacances en ligne vient d'annoncer dans un article de blog avoir demandé les services de l'entreprise LoveFrom. Il s'agit de la société créée par Jony Ive après son départ d'Apple l'année dernière. Brian Chesky le PDG d'Airbnb a expliqué que le designer travaillera essentiellement sur des produits et services de nouvelle génération en tant que consultant en design. La collaboration devrait durer sur une longue période.

Si le PDG d'Airbnb a choisi Jony Ive c'est probablement aussi parce que les deux hommes se connaissent à la perfection. Amis de longue date, Ive a aidé au développement du logo d'Airbnb et Chesky a écrit la biographique d'Ive au magazine Time en 2015.

Jony et moi sommes de bons amis depuis de nombreuses années, et il a eu la gentillesse de me donner des conseils et des avis. Nous partageons la même conviction sur la valeur et l'importance de la créativité et du design. Nous croyons tous deux non seulement à la fabrication d'objets et d'interfaces, mais aussi à la création de services et d'expériences. Nous avons vu comment le design peut faciliter la confiance et permettre une connexion plus humaine, ce que les gens recherchent désespérément dans une période de solitude et de déconnexion sans précédent.