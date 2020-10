BioShock 2 Remastered disponible sur le Mac App Store

Il y a 59 min (Màj il y a 58 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Les fanatiques de la série BioShock vont pouvoir se réjouir puisque son éditeur, Feral, vient de rendre disponible la version Remastered du second opus sur Mac, plus de trois ans après l'arrivée du précédent.



En effet, BioShock 2 Remastered (v1.0, 12,3 Go, MacOS 10.14.6) est disponible depuis quelques heures sur le Mac App Store, au prix de 21,99 euros.



La bonne occasion de redécouvrir l'un des grands titres de ces dernières années. Voici sa bande-annonce :

BioShock 2 Remastered : 6 ans après sa sortie...

Sillonnez Rapture sous les traits du Sujet Delta, un redoutable prototype de Protecteur qui retourne au cœur des vestiges de la cité sous-marine pour porter secours à Eleanor, sa petite sœur mystérieusement disparue. Huit longues années se sont écoulées depuis les événements de BioShock. Les couloirs tentaculaires de Rapture s'étaient alors écroulés sous le règne de la Famille de Rapture, un culte collectiviste qui complotait pour transformer Eleanor en messie génétiquement modifié.

Ainsi, Feral vient donc de publier le second opus de BioShock sur le Mac App Store, tout comme son DLC « Minerva's Den Remastered ». Ils sont disponibles respectivement au prix de 21,99 euros et 0,99 euros.

Configuration Minimale Requise

◦ Processeur : 1,1 GHz

◦ RAM : 8 Go

◦ Mémoire Vidéo : 1,5 Go

◦ macOS : 10.15.4

◦ Espace Disque Libre : 21 Go

Télécharger BioShock 2 Remastered à 21,99 €