Apple diffuse une première pub pour l’iPad Air 4

Apple a beau mettre le paquet sur les iPhone 12, elle n’oublie pas son nouvel iPad Air 4. Il a été annoncé un mois avant les smartphones, mais vient d’être commercialisé hier. La firme en profite donc pour dévoiler une première publicité concernant la tablette milieu de gamme qui lorgne sur le premium.

Le spot d’Apple met en valeur les coloris et l’écran bord à bord de la nouvelle tablette que l’on trouve désormais en bleu, vert, rose, blanc et gris sidéral.

Doté d'un design tout écran et d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces. La puce A14 Bionic ultra-rapide, qui rend l'iPad Air plus rapide que la plupart des ordinateurs portables PC. Il a Touch ID intégré directement dans le bouton d'alimentation. Il fonctionne parfaitement avec Magic Keyboard et Apple Pencil (vendus séparément). Et il est disponible en cinq couleurs magnifiques.