Les nouvelles applications : ClipDrop, Halide, NeuralCam

ClipDrop (App, iPhone, v1.3.0, 20 Mo, iOS 12.4, Init ML) Notre coup de coeur du mois !



ClipDrop permet d'extraire tout ce qui vous entoure (objet, personnes, dessins, texte, etc.) et de coller le résultat directement sur l'écran de votre ordinateur.



En utilisant le plugin ClipDrop pour Adobe Photoshop, vous pouvez directement coller votre capture en tant que nouveau calque avec un masque modifiable.



Le résultat est incroyable ! Télécharger l'app gratuite ClipDrop





Halide (App, iPhone, v2.0.1, 23 Mo, iOS 12.2, Lux Optics Incorporated) Parfaite, magnifique et utile, voilà comment on peut décrire Halide.



Vous ne trouverez ni filtres, ni possibilité de prendre des vidéos sur Halide, celle-ci se concentrant uniquement sur l'essentiel : la prise de photos.



Là où l'application est forte, c'est qu'elle propose des fonctionnalités poussées : l'utilisateur peut ainsi prendre entièrement les commandes de celles-ci. On retrouve notamment la mise au point manuelle, mettant en évidence la zone choisie à l'aide d'un contour rouge mais encore un histogramme en live pour un équilibre parfait, la possibilité de capturer en RAW ou en JPG, les réglages manuels de la balance des blancs et bien d'autres... Télécharger l'app gratuite Halide





Flow par Moleskine (App, iPhone / iPad, v2.0, 181 Mo, iOS 13.0) L'expérience légendaire du carnet Moleskine arrive sur iOS, Flow offre un tout nouveau moyen de créer de simples dessins, des œuvres d'art plus complexes et de jolies notes sur votre iPad ou votre iPhone.



Flow a été conçu avec les créateurs à l'esprit, il offre des dizaines de combinaisons de types de papier, de couleur et d'outils. Et en associant notre technologie de dessin personnalisé avec l'Apple Pencil, Flow donne la sensation d'être aussi réactif que dessiner sur du vrai papier. Télécharger l'app gratuite Flow par Moleskine