Make Movies Like the Movies : encore une vidéo qui vante l'iPhone 12 Pro

Hier à 21:14 (Màj hier à 21:14)

Corentin Ruffin

Réagir

Ce matin, nous avons publié un article dans lequel nous indiquions qu'Apple venait de partager une nouvelle vidéo vantant les mérites de l'iPhone 12 Pro et de l'enregistrement vidéo Dolby Vision.



La Pomme ne semble pas s'arrêter là, puisque la firme vient une nouvelle fois de publier un court-métrage mettant en avant les qualités de l'appareil et de ses nouveaux capteurs.



Voici la vidéo en question, qui se nomme Make Movies Like the Movies :

L'iPhone 12 Pro a de sacrés arguments vidéo

Apple a partagé aujourd'hui une nouvelle publicité destinée à mettre en évidence la capture, l'édition et la lecture vidéo Dolby Vision HDR disponible sur les nouveaux iPhone 12 Pro.



Dans cette dernière, on y voit une série de personnes utilisant le nouvel appareil pour capturer du contenu vidéo. Pour rappel, les ‌iPhone 12 Pro‌ et ‌iPhone 12 Pro‌ Max prennent en charge l'enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 60 images par seconde.