Vespera : hybride entre le smart télescope et l'appareil photo

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

En ce moment même, un crowdfunding très intéressant a lieu au sein de la plateforme Kickstarter, et mérite une attention toute particulière : présenté comme étant un hybride entre le smart télescope et l'appareil photo, le Vespera veut révolutionner notre d'observer la Lune, les galaxies et les étoiles, tout en les prenant en photo.



C'est la start-up Vaonis qui a lancé ce petit bijou, deux ans après le lancement de Stellina, une version plus grande du produit.

Un nouveau projet Kickstarter qui vaut le coup d'oeil

L'idée de la version miniaturisée de Stellina a émergé au sein de l'équipe montpelliéraine de Vaonis durant le confinement, période où " les ventes d’instruments astronomiques ne se sont jamais aussi bien portées"?



Cyril Dupuy, fondateur de Vaonis :

Notre première révolution, Stellina, a rencontré un succès mondial dès son lancement. Cette année, nous mettons toute la technologie embarquée dans Stellina à la portée de tous avec notre nouveau produit, Vespera.



Pour faire le point sur le projet, on parle donc d'un télescope intelligent, pesant moins de 5kg, "qui combine optique, électronique et mécanique de haute précision".



Le côté cool, c'est que l'appareil convient à tout le monde, des spécialistes jusqu'au néophyte, notamment grâce à l'application mobile qui permet de cibler des zones précises, mais également d'enregistrer des photos.



Alors que l'objectif initial était de 10 000$, les dons ont dépassé les 2 millions de dollars. Si jamais vous souhaitez participer, il ne reste désormais plus que 3 jours.



Les premiers envois des Vespera sont prévus pour l'année prochaine !