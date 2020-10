Un sapin de Noël connecté avec la guirlande Twinkly Festive Lights (iOS / Android)

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

Nous sommes à moins de deux mois de Noël et certains pensent déjà aux décorations et aux cadeaux qu'ils vont faire à leurs proches ! Dans quelques semaines vous allez probablement sortir le sapin et il vous faut les plus belles décorations. Comme l'innovation ne s'arrête jamais et qu'il est possible de tout connecter, pourquoi ne pas intégrer de la domotique dans des guirlandes de Noël ? C'est justement ce qu'a fait Twinkly qui propose cette année la deuxième génération de ses Festive Lights.

Un magnifique sapin avec les guirlandes Twinkly 2

Si vous êtes un adepte de la domotique et que vous aimez tout contrôler depuis votre iPhone, vous allez certainement adorer cette décoration de Noël 2.0 !

La marque Twinkly propose cette année sa nouvelle guirlande avec 400 LED pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur ! Il y a 4 LED par mini ampoule avec 16,8 millions de couleurs.



Cette guirlande n'est clairement pas comme les autres, puisqu'elle est connectée à votre smartphone, elle répondra à vos exigences via l'application iOS / Android dédiée (cf plus bas) ou via l'assistant vocal Alexa / Google Assistant. Il est par exemple possible de dire "Alexa, allume le sapin de Noël" ou "OK Google, passe les guirlandes en rouge".



Les fonctions de cette guirlande sont nombreuses, vous avez la possibilité de choisir les couleurs en fonction de l'endroit sur le sapin, mais aussi de choisir le rythme du clignotement ! La programmation est mise à disposition, vous pouvez faire en sorte que votre décoration s'allume sur une plage horaire au préalable définie. Une bonne idée pour l'économie d'énergie.

Twinkly a développé un système breveté pour savoir précisément comment votre guirlande est positionnée. Pour cela, il faudra ouvrir votre application et à l'aide de l'appareil photo, viser votre sapin ! À partir de ce moment, l'app saura exactement comment vous avez installé votre guirlande et la magie pourra opérer.

Plusieurs tailles sont proposées, vous avez une guirlande de 20 mètres, de 32 mètres ou de 42 mètres, tout dépend la taille de votre sapin ou de l'emplacement où vous souhaitez installer la guirlande connectée.

Ce qui est formidable c'est que depuis l'application vous pouvez choisir des effets, il y a l'effet drapeau, snake, vague, feu d'artifice... De quoi impressionner vos invités pendant le réveillon !

Le choix des effets est diversifié et vous pouvez même en télécharger de nouveaux. À savoir également que vos guirlandes peuvent se synchroniser avec de la musique.

Les guirlandes Twinkly se connectent à votre WiFi ou en Bluetooth, toute l'installation se réalise depuis l'application. Le fabricant assure que la configuration est d'une facilité déconcertante !



Les Festive Lights sont actuellement en stock sur Amazon. Elles risquent de très vite partir à l'approche des fêtes de fin d'années, si vous êtes intéressé, décidez-vous avant la mi-novembre.

Télécharger l'app gratuite Twinkly