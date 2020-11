Little Snitch 5 totalement recodé pour macOS 11 Big Sur

Il y a 4 heures

Alban Martin

Litte Snitch 5 est déjà disponible sur le site de Objective Development, la société autrichienne éditrice du célèbre utilitaire. Une version majeure qui vise à être compatible avec macOS 11 Big Sur que l'on retrouvera dans les prochains jours. Cet outil très utilisé par les professionnels (et les particuliers) sur Mac permet de vérifier les requêtes sortantes sur un Mac, agissant comme un sniffeur et un bloqueur, le cas échéant.



Sorte de pare-feu, Little Snitch vous interpelle à chaque nouvelle tentative connexion et vous demande ce que vous voulez faire (bloquer ou non). De plus, Little Snitch est très utile pour repérer les apps consommatrices de bande-passante (et de batterie).

Les nouveautés de Little Snitch 5

La nouvelle fonctionnalité phare de Little Snitch 5 est l'intégration des nouvelles technologies de filtrage réseau introduites dans macOS 11 Big Sur. Objective Development indique que le moteur sous-jacent de l'application a été reconstruit pour remplacer l'ancienne approche basée sur l'extension du noyau, qui n'est plus prise en charge par macOS. L'application a également été repensée pour coller au style graphique de macOS 11 Big Sur.



Little Snitch 5 capture désormais les informations de connexion en arrière-plan. L'application ne nécessite plus l'exécution de l'application Moniteur réseau pour collecter ces informations, ce qui réduit la consommation de mémoire et de processeur. Le nouveau système de surveillance est désormais capable de conserver des informations sur le trafic d'il y a jusqu'à un an, contre une heure auparavant. En revanche, dans Big Sur, Apple a mis un niveau de sécurité supérieur sur certaines de ses apps et passent ainsi outre les VPN et outils tels que Little Snitch. Dommage.



Autre nouveauté, les administrateurs système ont désormais la possibilité de configurer les paramètres via une interface de ligne de commande, rendant ainsi Little Snitch scriptable pour la première fois. Cette interface fournit des données de logs et en temps réel de toutes les connexions réseau.



L'application est également passée à l'installation par glisser-déposer, ce qui signifie que le redémarrage n'est plus nécessaire pour l'installation ou les mises à jour.



Little Snitch 5 est maintenant disponible sur le site d'Objective Development pour 45 $ par licence individuelle. Les clients existants qui ont acheté Little Snitch 4 après le 1er novembre 2019 peuvent passer à Little Snitch 5 gratuitement. Les clients qui ont acheté Little Snitch 4 avant le 1er novembre 2019 peuvent acheter Little Snitch 5 à un prix réduit de 25 $.



Little Snitch 5 nécessite macOS Big Sur. Les utilisateurs exécutant encore macOS Catalina ou une version antérieure peuvent toujours acheter et exécuter Little Snitch 4, qui comprend une mise à jour gratuite de Little Snitch 5, donnant aux utilisateurs la liberté de choisir le moment de la mise à niveau. Par contre, Little Snitch est déjà compatible Apple Silicon.