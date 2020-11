5G : Lancement commercial avancé au 18 novembre en France !

On rappellera qu'Orange avait annoncé décembre, tout comme Free Mobile. Par ailleurs Orange et Bouygues sont les seuls à avoir affiché leurs offres avec des tarifs plutôt hauts perchés. Enfin, concernant le logo 5G qui s'affichera sur les smartphones, le régulateur prévient que les opérateurs devront l'afficher seulement si les clients utilisent réellement la 5G. Nous verrons donc si les iPhone 12 afficheront toujours le logo 5G, alors qu'il bascule parfois en 4G pour économiser la batterie .

En conséquence, les opérateurs devraient se lancer entre le 20 et le 30 novembre estime l'Arcep qui précise que la décision finale revient évidemment aux opérateurs vis-à-vis de leur stratégie commerciale. Ils pourront par exemple lancer la 5G avec une autre bande de fréquence que le 3,5 GHz, comme par exemple le 700 MHz.

Le président de l’Arcep, Sébastien Soriano, a expliqué lors d’un point presse que le 18 novembre était le lendemain de la fin des tests de la 5G. Mais cela ne signifie pas que les opérateurs seront en capacité d’utiliser immédiatement cette fréquence pour leur forfait. Il va falloir en effet patienter que les demandes d'autorisations techniques auprès de l'ANFR soit validées. Et le délai est de quatre semaines incompressibles à partir du 20 octobre dernier. Il s'agissait de l'avant-dernière étape du passage à la 5G, les enchères de positionnement. Cette procédure a permis à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile de se placer à l'intérieur de la bande de fréquences qui a rapporté 2,8 milliards d'euros à l'Etat.

On pensait que la 5G n'arriverait qu'en décembre en France, voilà finalement que l'Arcep vient d'annoncer la date du 18 novembre pour le lancement commerciale. Les opérateurs français que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile vont donc pouvoir officiellement ouvrir leurs forfaits 5G. Le démarrage se fera uniquement sur la bande de fréquence 3,5 GHz.

