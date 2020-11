Safari : La traduction des pages se déploie dans de nouveaux pays

Disponible pour les américains seulement depuis le lancement d'iOS 14, selon les informations recueillies par 9to5mac , Apple a déployé il y a quelques heures la fonction traduction de Safari dans de nouveaux pays. Seulement l'Allemagne et le Brésil ont pu constater cet ajout avec la sortie d'iOS 14.2 en version finale hier soir. Le média informe que d'autres pays devraient rejoindre le déploiement d'Apple dans les prochaines mises à jour d'iOS 14. À noter que les traductions Safari prennent en charge les mêmes langues que l'application Traduction qui est arrivée avec iOS 14. Autrement dit les langues suivantes : l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe, l'espagnol, le chinois et l'arabe.

La traduction des pages internet est quelque chose de très pratique quand on regarde souvent les actualités sur des sites étrangers. Cela faisait déjà plusieurs années que les utilisateurs de Safari demandaient à Apple une traduction rapide des pages internet dans une autre langue. Avec iOS 14, Apple avait officiellement annoncé l'arrivée de la traduction sur Safari lors de la WWDC 2020 . Le déclenchement de la traduction est assez simple, il a été intégré de manière native directement dans l'icône " aA " qui se trouve dans la barre d'adresse URL de Safari. Initialement, ce bouton a été implanté par Apple pour permettre d'augmenter ou de réduire la taille des caractères de la page, mais avec le temps d'autres fonctionnalités ont rejoint comme la possibilité de passer la page en version web, masquer la barre d'outils, désactiver les bloqueurs de contenus ou encore obtenir un rapport de confidentialité.

La traduction des pages internet est une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps avec Google Chrome, malheureusement Apple aura pris beaucoup de temps à le proposer dans Safari. Avec iOS 14, les Américains ont la possibilité de traduire les pages du navigateur internet d'Apple sur leur iPhone et leur iPad. La fonctionnalité n'étant pas tout à fait prête pour les autres pays, Apple a préféré faire un lancement différé.

