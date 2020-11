Spotify : un rachat à 235 millions pour améliorer ses podcasts

Alexandre Godard

Spotify passe à la caisse une nouvelle fois pour améliorer ses services. Ce coup-ci cela concerne les podcasts et plus particulièrement la publicité que Spotify va tenter de mieux cibler pour que cela soit plus pertinent pour les auditeurs.





Spotify mise à fond sur les podcasts

Spotify, numéro 1 du streaming musical compte bien garder sa place de leader à coup de nouveautés et d'améliorations de ses plateformes. Pour ce faire, le leader suédois annonce avoir racheté Megaphone pour la modique somme de 235 millions de dollars. Megaphone permet via un service payant de mettre en relation ceux qui produisent le contenu et ceux qui s'occupent de la publicité.

Pour faire simple, cela permet de diffuser des publicités audios ou vidéos beaucoup mieux ciblées sur les goûts de l'utilisateur. Les créateurs sont donc mieux rémunérés, les publicitaires mieux organisés et les consommateurs quant à eux sont potentiellement plus intéressés par la pub en question.



À travers ce rachat, qui n'est pas le premier pour Spotify dans ce domaine, on remarque que le géant du streaming musical croit énormément dans la réussite des podcasts dans les années à venir. Spotify rappel d'ailleurs qu'en une année, les revenus publicitaires des podcasts ont augmenté de 100%.



