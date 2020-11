iWork, Garage Band, Numbers, Keynote et iMovie sont mis à jour pour macOS Big Sur

Julien Russo

Il y a seulement quelques heures, Apple a publié une grosse mise à jour pour plusieurs de ses applications. En effet, iWork, iMovie, Numbers, Keynote, Pages et Garage Band ont été mis à jour pour adapter les icônes pour macOS Big Sur. Certaines des applications citées ont également gagné un petit gain en performance !

Plusieurs mises à jour disponibles

Hier soir, Apple a mis en ligne une nouvelle version de macOS, il s'agit de Big Sur, la mise à jour vous apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et changements de design sur votre Mac ! Avec ce nouvel OS, Apple a décidé de proposer un design encore plus abouti, la firme explique vouloir veut enrichir tout ce qui vous enchantait déjà dans le Mac. Le dock a été actualisé, vous pouvez désormais retrouver des apps qui ne sont plus rondes, mais désormais carrées, Apple appelle cela une nouvelle "charte graphique" !

Si les développeurs doivent désormais changer l'icône de leur app, la firme de Cupertino doit en faire autant et suivre ses propres règles. C'est pour cette raison que cette nuit, Apple a mis à jour ses applications iWork, Garage Band, Numbers, Keyote et iMovie pour apporter la nouvelle icône, mais aussi pour les optimiser à Apple Silicon.

Vous trouverez dans ces nouvelles mises à jour à installer via le Mac App Store des améliorations de stabilité et de performances pour apporter une meilleure expérience utilisateur.

Dans la description de mise à jour de Garage Band on peut constater :

Nouveau design raffiné sur ‌macOS Big Sur‌

Performances et efficacité améliorées sur les Mac avec Apple Silicon

Permets de personnaliser les couleurs dans vos pistes

Ajout de 1800 boucles Apple Loops dans une variété de genres, notamment Hip-Hop, Chill Rap, Future Bass, New Disco, Bass House et plus

Ajoute plus de 190 patchs d'instruments et 50 kits de batterie vintage et modernes



Les applications "plus professionnelles" comme Final Cut Pro et Logic Pro ont également reçu leurs mises à jour dans la nuit.