CleanMyMac X se met à jour pour Big Sur et amène un nouveau widget

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter l'application CleanMyMac X (v4.6.15, 58 Mo, MacOS 10.10) ? Pour les rares personnes ayant un Mac et ignorant à quoi sert l'utilitaire, on parle d'un programme de nettoyage et d'optimisation primé plusieurs fois. Très complet, il permet donc de se séparer de fichiers inutiles, d'analyser en profondeur son disque dur et de surveiller les activités inhabituelles.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs de MacPaw viennent de mettre à jour leur programme phare, amenant ainsi une prise en charge de macOS Big Sur et proposant un nouveau widget.

CleanMyMac X se met à l'heure de Big Sur

C'est officiel, CleanMyMac X est prêt à fonctionner avec macOS Big Sur après des mois de test bêta. Outre la prise en charge des widgets et l'arrivée d'une compatibilité avec la nouvelle version du système d'exploitation, les développeurs notent "des améliorations de l'interface utilisateur et des correctifs pour garantir des performances fluides et stables".



Le widget, lui, peut être ajouté au centre de notifications et offre des informations rapides sur l'espace libre sur le stockage Mac. Attention tout de même, cette nouvelle mise à jour n'est disponible que sur la version téléchargeable via le site web officiel. La version sur le Mac App Store devra patienter encore un peu...

Télécharger l'app gratuite CleanMyMac X