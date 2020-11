Pixelmator Pro : bientôt la prise en charge de macOS Big Sur

En 2018, les développeurs de Pixelmator dévoilés une version Pro de leur outil de retouche photo très complet. Le plus ? Cette version professionnelle se sert de Metal 2 et de Core ML pour proposer des fonctionnalités puissantes comme le détourage.



Aujourd'hui, les créateurs de l'application ont dévoilé l'arrivée prochaine d'une grosse mise à jour de l'outil : la version 2.0. Au programme, elle prendra en charge le nouveau macOS Big Sur, mais également la puce M1.



L'équipe de Pixelmator a annoncé que la version 2.0 de son logiciel sera disponible le 19 novembre avec l'arrivée de la prise en charge à la fois de macOS Big Sur et de la nouvelle puce M1 d'Apple. L'update, qui se nommera Junipero, permettra également de profiter d'une augmentation de la vitesse du machine learning, jusqu'à 15 fois plus rapide.

La prise en charge complète et native de l'incroyable puce M1 signifie que Pixelmator Pro est incroyablement rapide sur les Mac équipés de M1 et des outils comme ML Super Resolution sont jusqu'à 15 fois plus rapides.

Une interface entièrement repensée avec une apparence Mac magnifiquement moderne, un nouveau navigateur d'effets, des espaces de travail pour la photographie, la conception, la peinture et l'illustration, la personnalisation de l'interface et bien plus encore.