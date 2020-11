Promo Sosh : forfaits 70 Go et 100 Go à 15,99 et 20,99€

Il y a 2 heures

Alban Martin

L'opérateur low-cost d'Orange relance les hostilités avec deux promotions sur ses forfaits. On trouve ainsi 70 Go de data en France métropolitaine + 10 Go depuis l'Europe et les DOM à 15,99€ et 100 Go + 15 Go à 20,99€. Les prix augmentent un petit peu, alors qu'on est à deux jours du lancement de la 5G en France.

Série limitée : deux forfaits moins chers chez Sosh

Jusqu'au 14 décembre 2020, Sosh propose une série limitée avec des appels, SMS et MMS illimités en France et jusqu'à 70 Go de data. Un gros quota qui s'accompagne même de 10 Go depuis l'Europe.



Et si vous en voulez plus, il y a l'offre 100 Go + 15 Go, toujours sans engagement de durée et valable après un an.

Le forfait 70 Go en promo

Appels illimités (Europe incluse)

SMS/MMS illimités (Europe incluse)

70 Go d'Internet en France et 10 Go en Europe (4G)

Carte SIM à 10€

Le forfait 100 Go en promo

Appels illimités (Europe incluse)

SMS/MMS illimités (Europe incluse)

100 Go d'Internet en France et 15 Go en Europe (4G)

Carte SIM à 10€

Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin de l'opération. Une offre complète, qui vous permettra d'appeler de la France vers les fixes dans toute l'Europe et de surfer n'importe où...



Pour rappel, souscrire chez Sosh c'est profiter de toute la qualité du réseau d'Orange qui est d'ailleurs le réseau numéro 1 en France selon l'enquête de l'ARCEP.