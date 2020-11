Première bêta de macOS Big Sur 11.1 pour les développeurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Disponible depuis la semaine dernière, la grosse mise à jour macOS Big Sur a donné un sacré coup de jeune à l'interface de nos Mac, tout en offrant des performances accrues et accompagnant l'arrivée de la nouvelle puce M1. Apple semble ne pas chômer, puisque la firme propose depuis quelques minutes la première bêta de la version 11.1 du système d'exploitation.



Bien sûr, pour nous autres, inutile de regarder dans les updates disponibles étant donné qu'elle se réserve uniquement aux développeurs pour le moment.

macOS Big Sur 11.1 en première bêta développeurs

Apple a rendu disponible la première version bêta de macOS Big Sur 11.1 pour les développeurs, via son site Web ou directement dans les mises à jour de l'ordinateur dans le cas ou vous êtes inscrit au programme bêta. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose des nouveautés de cette dernière, si ce n'est qu'elle amène des corrections de bogues et des améliorations de performances.



Pour rappel, l'arrivée de la nouvelle version Big Sur a amené bon nombre de nouveautés, dont notamment la présence d'un nouveau Centre de contrôle, une nouvelle interface utilisateur, une application Messages repensée, de nombreuses améliorations Safari.



Cet article est susceptible de se mettre à jour en cas de découverte de nouvelles fonctionnalités.