Transporter : l’app Mac pour développeurs est traduite en français

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple propose une nouvelle version de son application de développement Transporter sur le Mac App Store après l’avoir lancé l'année dernière. Transporter profite ainsi de nouvelles fonctionnalités, notamment le chargement des métadonnées et la prise en charge de 29 langues supplémentaires.

Distribuez facilement votre contenu sur les solutions Apple avec Transporter. Envoyez facilement des apps, de la musique, des films, des séries TV ou des livres afin de les distribuer sur l’App Store, Apple Music, l’app Apple TV, Apple Books ou l’iTunes Store.

Transporter 1.2 sur MacOS

Avec Transporter, les développeurs peuvent facilement uploader des applications sur la plateforme d'applications Store Connect. Plus que cela, l'application permet également aux créateurs d’envoyer du contenu tel que de la musique, des films, des séries et des livres sur l'iTunes Store et Apple Books.



La version 1.2 de l'application Transporter pour Mac permet aux utilisateurs de uploader facilement des packages de métadonnées d'applications, de musique et d'autres contenus. La mise à jour apporte également un historique des versions livrées pour chaque application avec des filtres par période.



Les utilisateurs de Transporter profitent également désormais d’un support pour 29 nouvelles langues, dont le français, le portugais et l'espagnol.



Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais :

Télécharger des paquets .itmsp de métadonnées d’app ;

Consulter un historique des builds diffusés et filtrer celui-ci par période.

En outre, cette mise à jour inclut des améliorations de la stabilité et des corrections de bogues, ainsi que la prise en charge des langues suivantes : arabe, catalan, croate, tchèque, danois, anglais (Australie), anglais (Royaume-Uni), finnois, français (Canada), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, malais, norvégien, polonais, portugais, portugais (Brésil), roumain, russe, slovaque, espagnol (Amérique latine), suédois, thaï, chinois traditionnel (Hong Kong), turc, ukrainien et vietnamien.

