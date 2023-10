Raycast : le lanceur alternatif pour macOS destiné aux développeurs

Raycast est un lanceur alternatif pour macOS qui se veut rapide et extensible. Il vous permet d'effectuer des tâches, de calculer, de partager des liens communs et bien plus encore. Ce concurrent à Alfred et Launchbar cible en priorité les développeurs avec des outils spécifiques, mais pas uniquement. Les dernières mises à jour lui ont conféré de nouveaux pouvoirs, le rapprochant d'un Spotlight avec en sus, l'apport de ChatGPT. Le tout est gratuit, mais avec des options payantes pour les équipes professionnelles.

C'est quoi Raycast ?

Raycast a été fondée en 2020 par Thomas Paul Mann et Petr Nikolaev, deux anciens de Facebook, qui cherchaient à créer un moyen de faire gagner du temps aux développeurs qui doivent jongler entre différents outils.



Mann expliquait à TechCrunch fin 2020 :

En tant que développeurs, nous consacrons beaucoup de temps à des tâches qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Nous préférons consacrer notre temps au travail qui compte vraiment. C'est la raison d'être de Raycast : nous vous apportons un outil qui vous permet de travailler plus vite.

Raycast vise à faciliter la recherche et la mise à jour d'informations par les développeurs grâce à son interface inspirée de la ligne de commande. La plateforme permet l'automatisation des processus quotidiens et permet aux développeurs de se concentrer sur les tâches importantes. Le logiciel de bureau s'inspire d'autres logiciels tels que Superhuman et Command E, permettant aux utilisateurs d'extraire et de modifier rapidement des données à l'aide de raccourcis clavier.

Avec Raycast, il est ainsi possible de créer et modifier des tickets dans Jira, fusionner des requêtes dans GitHub, nettoyer un fichier JSON, éditer un fichier texte ou encore trouver un document PSD, entre autres. Le logiciel est essentiellement une version axée sur les développeurs de la recherche Spotlight d'Apple, qui vise à aider les ingénieurs en logiciel à naviguer dans toutes les parties du projet qui ne sont pas liées à un seul éditeur comme Xcode.



Raycast offre une grande flexibilité avec des extensions diverses et variées qui permettent de contrôler macOS, de traduire à la volée, d'ouvrir un "Picker Color", de réduire une URL, etc.

Une évolution très rapide

Il y a pratiquement trois ans, Raycast levait 2,7 millions de dollars pour attaquer le marché. Un an plus tard, le service comptait déjà 20 millions d'utilisateurs. Les deux fondateurs ont alors levé 15 millions de dollars pour accélérer et ont depuis proposé plusieurs nouveautés comme une offre "Teams" pour travailler à plusieurs (ressources et actions partagées) pour 10 $ / mois ainsi que l'intégration de ChatGPT pour 8 $ / mois.



La dernière mise à jour de Raycast en date a donné un coup de frais à l'interface, se rapprochant un peu plus de Spotlight. Une manière de séduire et de faciliter la vie des développeurs, accompagnée d'un mode compact pour limiter les suggestions. On note aussi l'arrivée d'une barre en bas de la zone de recherche avec toutes les actions disponibles, pratique pour ne pas perdre de vue le champ des possibles et apprendre les raccourcis claviers qui vont avec.



Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site officiel de Raycast pour télécharger le logiciel sur Mac. À partir de macOS 12 Monterey. Vous pouvez soit récupérer le DMG, soit passer par une ligne de commande Homebrew.