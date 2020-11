World of Warcraft va prendre en charge la puce M1 sur Mac

Si vous êtes un amateur de MMO et que vous possédez un Mac, vous n'êtes pas sans avoir que Blizzard a apporté la compatibilité de World of Warcraft sur les ordinateurs à la Pomme quelques années en arrière. Disponible au téléchargement sur le site web officiel, le jeu nous plongeant dans l'univers médiéval fantastique continue d'attirer de nombreux joueurs.



La belle nouvelle du jour, c'est que ce dernier va avoir le droit prochainement à une mise à jour qui amènera une prise en charge de la fameuse puce M1.

World of Warcraft bientôt compatible avec la puce M1

C'est officiel depuis la semaine dernière, Apple vient d'entamer une longue transition dans l'histoire du Mac, se séparant d'Intel pour ses composants et proposant désormais ses propres puces ARM. La première, baptisée M1, marque donc le coup d'envoi d'une nouvelle ère, qui devrait rendre les ordinateurs à la Pomme bien plus puissants et plus économes.



Seulement, pendant cette période, les différents développeurs et studios doivent travailler sur une compatibilité avec la puce, ce qui peut se révéler plus ou moins long. Le dernier en date n'est autre que Blizzard, qui annonce l'arrivée de la compatibilité avec le célèbre jeu World of Warcraft.



La mise à jour 9.0.2, qui embarque cette prise en charge, sortira dès cette semaine avec la compatibilité macOS 11 Big Sur !