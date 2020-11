Twitch lance les cartes cadeaux en euro

Hier à 20:20 (Màj hier à 20:21)

Julien Russo

Depuis que Amazon a racheté Twitch, l'entreprise fait tout pour exploiter au maximum les revenus que peut lui rapporter son service de streaming. Il y a quelques années, Twitch a eu l'idée de sortir la carte cadeau, cela consiste à offrir une somme à un tiers qui pourra après la dépenser avec des abonnements sur des chaines Twitch, offrir des Bits ou distribuer des abonnements offerts à d'autres utilisateurs.

La carte cadeau maintenant disponible en euro

Vous cherchez encore quelque chose à offrir pour Noël ou pour un anniversaire à venir ? Ne bougez plus, nous avons le cadeau qu'il vous faut.

Depuis maintenant pas mal de temps, Twitch propose à l'ensemble de ses utilisateurs d'acheter des cartes cadeaux, jusqu'ici elles étaient uniquement disponibles en dollars. Voyant l'opportunité que cela peut créer en termes de revenus, Twitch a décidé de donner la possibilité à ses utilisateurs d'acheter des cartes cadeaux en euro !

Allant de 25€ à 200€, ces cartes cadeaux permettent d'ajouter des "crédits" sur le compte d'un proche qui pourra après les dépenser en :

Abonnements à des chaines (pour obtenir des badges et émoticônes exclusifs)

(pour obtenir des badges et émoticônes exclusifs) Abonnements cadeaux (pour offrir des abonnements à des amis et aux viewers des chaines que vous regardez)

(pour offrir des abonnements à des amis et aux viewers des chaines que vous regardez) Bits (la monnaie virtuelle à offrir aux streamers)

(la monnaie virtuelle à offrir aux streamers) Acquérir le Turbo (pour utiliser Twitch sans publicité)

En dehors du dernier point, l'intérêt principal de la carte cadeau c'est de faire plaisir au streamer que vous regardez tous les jours. Cela va l'encourager et lui permettre peut-être de vivre de sa passion !

Les cartes cadeaux peuvent être achetées et utilisées en euros dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Pour l'acheter, il vous suffira d'accéder à la page dédiée et de cliquer sur "Achetez une carte cadeau", vous aurez en suite un formulaire avec une option de livraison à une adresse spécifique ou à votre adresse personnelle. Twitch vous demande après de saisir le nom du destinataire, d'ajouter un message personnalisé, d'ajouter votre nom et la date d'envoi de la carte cadeau.



Dans le cas où vous avez reçu une carte cadeau, il vous suffit de passer par la même page où vous pouvez acheter une carte. Vous verrez en haut de la page "Vous avez une carte ? Utilisez-la ici".

Pour vérifier votre solde restant quand vous avez activé la carte cadeau sur votre compte Twitch, il faudra vous rendre dans "Portefeuille Twitch".

Nous avons acheté une carte cadeau de 25€, mais pour l'instant Twitch indique que le solde n'est pas visible en France, mais dès que ce sera bon vous aurez toutes les informations au-dessus de vos abonnements à renouvellement mensuel.



