SFR présente ses forfaits 5G à partir de 30€

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

10

Tous les opérateurs français l'ont promis, ils proposeront tous des forfaits 5G avant la fin d'année 2020. Si nous avons déjà vu les offres d'Orange et Bouygues Télécom, il restait encore les offres de Free Mobile et SFR, pour ce dernier c'est désormais chose faite ! Après un joli buzz pour avoir été le premier opérateur a activé la 5G dans la ville de Nice, SFR présente aujourd'hui ses forfaits allant de 30€/mois jusqu'à 80€/mois pour les clients box.

De 80 Go à de l'internet illimité en France métropolitaine

Les opérateurs le savent, plus votre connexion internet sur votre smartphone est rapide et plus vous avez tendance à consommer de la data. C'est pour cela que les opérateurs ont décidé de proposer le double de Go pour le même prix qu'en 4G.

SFR a dévoilé aujourd'hui quatre nouveaux forfaits avec des appels, SMS et MMS illimités et un quota de Go avec débit réduit au-delà.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, il s'agit de tarifs réservés pour les abonnés SFR qui possèdent une box à leur domicile. On remarque aussi que ces offres ont un engagement de 12 mois !

Pour l'instant, les tarifs pour les non-abonnés box n'ont pas été dévoilés, mais il faut probablement s'attendre à 10-15€ de plus sur chaque forfait.

Des forfaits 5G avec des services... au choix !

Pour faire la différence avec ses forfaits RED by SFR, dans ses forfaits classiques, SFR ajoute des services que vous pouvez choisir.

Un exemple ? SFR Gaming !

Il s'agit d'une application comparable à Apple Arcade, vous retrouvez une multitude de jeux (environ 300 jeux) pour tous les âges et tous les goûts.



Plus d'informations sur le site de SFR