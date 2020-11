La fondation d'Elton John s'associe avec TikTok pour la Journée mondiale du Sida

Julien Russo

Si en 2020 nous n'avons parlé que du Covid-19 qui a contaminé plusieurs dizaines de millions de personnes et provoqué plus d'un million de décès, il y a une maladie qui continue à prendre de l'ampleur et qui n'a jamais été aussi omniprésente, il s'agit du Sida. La fondation d'Elon John vient d'annoncer sa collaboration avec l'application chinoise de vidéos courtes TikTok pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida qui aura lieu le 1er décembre.

TikTok x Elton John

Les jeunes sont toujours plus nombreux à être concernés par le Sida dans le monde. Avec la crise sanitaire que nous vivons à l'heure actuelle, les campagnes de sensibilisation contre le Sida vont avoir un sacré enjeu cette année, celui d'être visible et écoutée !

La fondation d'Elton John se bat depuis plusieurs années contre cette maladie à coup d'investissements financiers et de partenariats en tout genre. Pour l'année 2020, la fondation a décidé de s'associer avec la plus grande application de divertissement chez les jeunes aux États-Unis et dans le reste du monde : TikTok.

La campagne qui a démarré depuis quelques heures va avoir pour but de vous afficher des vidéos et quizz quand vous utilisez l'application. L'objectif principal ici est de relayer un message fort qui aura un impact majeur chez les jeunes.



La Journée mondiale de lutte contre le Sida aura lieu le 1er décembre, elle se passera essentiellement en numérique sur les applications de divertissement, les réseaux sociaux, mais également via des spots publicitaires à la TV.

Pour marquer le coup, Elton John organisera un live sur sa chaine TikTok, il sera aux côtés de Reggie Yates, David Furnish ainsi que des influenceurs de l'application.

Dans un communiqué, l'artiste a déclaré :

Je suis très heureux de célébrer la Journée mondiale de lutte contre le SIDA avec TikTok et ma fondation cette année, afin de célébrer les progrès que nous avons accomplis et de souligner ce que nous pouvons faire collectivement pour mettre fin à l’épidémie de sida. Le VIH peut sembler être une maladie du passé, surtout avec Covid-19 qui fait la une des journaux, mais il touche encore le monde entier. Nous devons tous nous préoccuper du VIH et mettre fin à la discrimination qui entoure cette maladie. Notre TikTok Live est un excellent moyen de briser les mythes qui entourent le VIH, de parler de la sexualité sans risque et de faire en sorte que les jeunes sachent comment se protéger et protéger les autres.

Apple participe aussi à l'opération PRODUCT(RED) qui consiste à verser une commission à l'association de lutte contre le Sida. Découvrez le catalogue des produits éligibles.



