La 5G millimétrique sur l'iPad Pro 2021

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

3

L'iPad Pro devrait se refaire une beauté l'année prochaine avec quelques nouveautés. Mise à part un nouvel écran Mini-LED, celui-ci devrait également proposer la 5G pour les clients qui souhaitent prendre la version WIFI + Cellular.



L'iPad Pro 2021 équipé de la 5G millimétrique ?

On le sait, même si ce n'est pas encore officiel, un nouvel iPad Pro devrait voir le jour en 2021. Même si l'on ne connaît pas encore les nouveautés qu'il pourrait apporter, il y a quelques prédictions qui semblent plus que plausibles. On en parle depuis pas mal de temps, l'écran Mini-LED devrait faire son apparition sur ce modèle haut de gamme de chez Apple. Pour rappel, le Mini-LED, en comparaison avec l'écran LCD actuel, devrait améliorer la qualité de l'écran mais aussi l'autonomie de la batterie.

En parlant d'autonomie, il va falloir qu'elle progresse car selon les dernières rumeurs, la 5G millimétrique devrait faire son apparition sur l'iPad Pro 2021. Au cas où vous ne le savez pas, la 5G "classique" couvre une plus grande surface et passe mieux à travers les surfaces alors que la 5G millimétrique elle de son côté est plus efficace sans obstacle mais offre des débits beaucoup plus forts. Cette rumeur est d'autant plus crédible que maintenant que les iPhone 12 équipés de ce type de 5G (aux USA par exemple) démontre que cela fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de raisons que la tablette ne s'y mette pas à son tour. Cette nouvelle concerne bien évidemment seulement les personnes qui comptent acheter l'iPad Pro 2021 dans sa version Wifi + Cellular, les autres, pas besoin de vous soucier de cette nouvelle.



Pour finir, il faut tout de même rappeler que ce type de 5G n'est pas disponible chez nous pour le moment car la France se concentre seulement sur la 5G "classique". En tout cas pour le moment.



