Les Mac Apple Silicon ont du mal à virtualiser Linux

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Alors que les premiers Mac marquant le passage à Apple Silicon semblent être de véritables bijoux de technologie, il semble également que les ordinateurs fassent face à certaines barrières. Outre l'obligation pour les développeurs que de mettre à jour leurs applications pour fonctionner, il semblerait que la virtualisation ne soit pas encore au point.



Plus particulièrement, nous allons parler du système d’exploitation Linux, qui peine à trouver une solution efficace pour fonctionne sur un Mac.

Linux cherche une solution pour les Mac M1

Le lancement de Mac sous puce M1 semble avoir ravivé la belle flamme autour des ordinateurs à la Pomme, déjà très populaires sur le marché. Avec plus de puissance et une économie d'énergie bien plus optimisée, on assiste à une nouvelle ère du côté de chez Apple, avec une phase de transition complexe.



Du coup, certaines fonctionnalités présentes sur les anciens Mac ne sont pas encore compatibles, ce qui est notamment le cas pour la virtualisation de Linux. En attendant la mise à jour de Parallels Desktop, pionnier du genre, certaines solutions sont disponibles, mais ne sont pas à la hauteur.



À titre d'exemple, Simple VM permet de lancer le système d'exploitation sous macOS Big Sur, mais nécessite quelques connaissances, puisque la configuration doit se faire via le Terminal (les instructions sont là). Installer Linux sur Apple Silicon devrait bientôt être possible, son créateur, Linus Torvald, en rêve déjà.



Seulement, il ne souhaite pas proposer une solution non approuvée par Apple, et donc que ce ne soit pas un téléchargement officiel.