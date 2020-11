Black Friday 2020 : les meilleures promos Apple et geek

Nous sommes le 27 novembre 2020 et c'est le jour officiel du lancement du Black Friday . Comme chaque année, cette période permet de faire achats d'articles à prix réduits pendant plusieurs jours car comme vous le savez même si la date officielle est le 27, les quelques jours qui précèdent cette date tout comme ceux qui la suivent sont aussi synonymes de Black Friday. Même si cette année, le Black Friday "français" est repoussé au 4 décembre , ce n'est pas le cas pour les autres pays, ni pour certains revendeurs. Cet article va donc permettre de vous donner un rapide aperçu des dernières offres qui pourraient vous faire craquer.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.