TouchSwitcher : le multitâche sur Touch Bar pour MacOS 11 et M1

La version 1.4 de l'application TouchSwitcher ajoute une prise en charge complète de macOS Big Sur et fonctionne également en mode natif sur l'architecture ARM pour ceux qui ont déjà un nouveau Mac avec puce M1. TouchSwitcher est gratuit et se télécharge hors du Mac App Store car il utilise une API privée. L'application, bien sûr, n'est compatible qu'avec les modèles MacBook Pro dotés de la Touch Bar.

Si vous possédez un MacBook Pro avec Touch Bar, vous pouvez utiliser TouchSwitcher pour accéder facilement à vos applications ouvertes juste au-dessus du clavier en quelques gestes. Au lieu d'utiliser Commmand + Tab, tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur l'icône Touch Bar pour voir les applications en cours d'exécution sur votre Mac. Et si vous en ouvrez beaucoup, vous pourrez même glisser la barre pour voir le reste des apps ouvertes. A noter que TouchSwitcher prend la place des contrôles multimédias. Si vous voulez vous en débarrasser, il suffit d'un appui long dessus. TouchSwitcher fait donc office de multitâche et est surtout idéal pour les applications plein écran, car vous n'avez pas besoin de déplacer le curseur vers le bas pour accéder au Dock.

