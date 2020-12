L'app Streets 4.6 permet d'explorer le monde sur Mac M1

Il y a 3 heures

Alban Martin

L'application Streets vient de recevoir une mise à jour pratique pour les possesseurs d'un Mac récent avec la puce M1. En effet, l'app qui permet de parcourir les panoramas Street View sur iPhone, iPad et Apple Watch, débarque donc naturellement sur Mac, comme c'est le cas pour notre app iSoft par exemple.



Streets passe aux Mac M1

Le navigateur Street View passe donc en version 4.6 afin de fonctionner sur les nouveaux Mac équipés du processeur Apple Silicon. Les utilisateurs peuvent désormais parcourir le monde virtuellement depuis leur Mac M1. Pour afficher le panorama Street View pour n'importe quel emplacement dans l'application Maps, il suffit de glisser et déposer une épingle dans Streets.



L'autre grande nouveauté de Streets 4.6 concerne la nouvelle extension de partage qui simplifie l'affichage des panoramas Street View à partir de l'application Maps ou de toute autre application permettant de partager des emplacements. Des applications telles que Yelp, Tripadvisor, booking.com et bien d'autres sont compatibles.



Les utilisateurs peuvent même marquer une adresse dans Mail et la partager avec Streets pour afficher des panoramas à 360° à proximité.



Il s'agit d'une expérience supérieure à celle offert par Google Street View car le déplacement est plus naturel et la mini carte en bas de l’écran permet de se repérer facilement. Il est d'ailleurs possible de sauvegarder ses lieux favoris.

Streets offre une excellente expérience de navigation Street View sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Les images à 360° des panoramas de rue, des lieux intérieurs tels que les musées et des scènes de nature spectaculaires peuvent être visualisées et organisées sur n'importe quel appareil. Une galerie de plus de 2000 lieux présente des lieux spectaculaires avec des informations supplémentaires. La liste comprend des lieux triés sur le volet tels que des musées, des châteaux, des parcs nationaux, des pistes de ski, des arènes sportives et même des attractions sous-marines.

Voilà donc un argument de plus pour ce petit utilitaire bien pratique.

Télécharger Streets - Street View Browser à 3,49 €