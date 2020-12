Nokia et Ericsson en charge de la 6G en Europe

Corentin Ruffin

Alors que la 5G commence à peine à voir le jour dans le monde, voilà que l'on parle déjà de son successeur et de sa conception... En effet, l’Union européenne vient d'officialiser le projet Hexa-X qui a pour objectif de créer les premiers réseaux 6G d'ici 2030.



À la tête de ces travaux, nous retrouverons Nokia et Ericsson qui ont été nommés leaders de cette mise en place avec de nombreux autres partenaires.

Nokia et Ericsson en charge de l'élaboration de la 6G en Europe

Depuis quelques semaines en France, nous entendons de plus en plus parler de la 5G, et pour cause, la nouvelle norme vient d'être officiellement lancée dans notre pays, dans certaines villes. Mais, il semblerait que l'Union européenne voit déjà plus loin que cela et travaille sur l'arrivée future de la 6G.



Au travers de son projet Hexa-X, cette dernière veut déjà préparer les premiers réseaux, prévus pour 2030. Pour orchestrer ce plan gigantesque, l'Europe a fait appel a deux leaders : Nokia et Ericsson. Pour les épauler, on retrouve de grands partenaires comme Orange, Telefonica, Siemens ou encore Atos.



Le site de Hexa-X nous en apprend un peu plus sur le chantier :