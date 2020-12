Microsoft Office devient officiellement compatible avec la puce M1

Hier à 21:02 (Màj hier à 21:28)

Guillaume Gabriel

3

Après plusieurs semaines de bêta, Microsoft vient donc de proposer la mise à jour finale pour sa suite Office à destination des nouveaux Mac ARM. Il faut dire qu'avec la naissance de la puce M1, Apple encourageait les studios et développeurs à travailler rapidement sur une compatibilité de leurs applications.



Une bien belle nouvelle pour les heureux possesseurs de l'un des nouveaux modèles et utilisateurs de Word, Excel, PowerPoint ou encore OneNote.

Microsoft apporte une compatibilité entre Office et Silicon

La mise à jour est donc actuellement en pleine diffusion dans le monde entier : Microsoft va proposer une mise à jour pour sa suite bureautique Office qui devient compatible avec les Mac M1. Plus précisément, ce sont les applications Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote qui bénéficient d'une mise à niveau.



Une bien bonne nouvelle, puisque Microsoft confirme que les programmes fonctionneront plus rapidement et profiteront de l'amélioration des performances fournie par la puce ARM.