Cellebrite se vante de pouvoir pirater Signal, puis se ravise

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Quelques années en arrière, une application de messagerie et d'appels voix/vidéo voyait le jour sur l'App Store et le Play Store. Son argument principal ? La confidentialité et la sécurité ! En effet, les développeurs de Signal ont mis au point une technologie avancée de protection de la vie privée grâce à un chiffrement de bout en bout.



Une popularité qui continue de croître, notamment du côté des entreprises et des organismes, qui souhaitent sécuriser les différents échanges. Fait insolite, l'entreprise Cellebrite, entreprise qui fournit des outils permettant aux organisations de mieux accéder, analyser et gérer les données numériques, se vantait alors de pouvoir pirater l'application, avant de se raviser...

Cellebrite capable de pirater Signal ?

L'entreprise israélienne n'est pas à sa première frasque : il faut savoir que cette dernière est capable de fournir des outils capables de déchiffrer les données de systèmes et applications. On a vu mieux comme accroche...



Cette dernière se vantait de pouvoir pirater l'application de messagerie Signal avec sa création Cellebrite Physical Analyzer :

Cellebrite Physical Analyzer offre désormais un accès aux données de l’application Signal. Chez Cellebrite, nous travaillons avec acharnement pour aider les enquêteurs du secteur public et du secteur privé à trouver de nouveaux moyens d’accélérer le cours de la justice, protéger les communautés et sauver des vies.

Finalement, quelques heures plus tard, la société a revu ses prouesses à la baisse en modifiant son annonce, réussissant seulement à avoir "un accès aux données de Signal sur un smartphone Android déjà déverrouillé".

Source

Télécharger l'app gratuite Signal — Messagerie privée