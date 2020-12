Les abonnés de Proximus en Belgique ont les appels Wi-Fi grâce à iOS 14.3

Il y a 2 heures

William Teixeira

Les appels Wi-Fi sont un soulagement pour les utilisateurs d'iPhone qui ne captent pas correctement à leur domicile, mais qui ont un excellent réseau WiFi. Cela permet de recevoir et émettre des appels via leur connexion internet plutôt que l'antenne de leur opérateur qui n'est pas forcément très proche... Si en France (quasiment) tous les opérateurs proposent les appels Wi-Fi, en Belgique ce n'est pas encore le cas. Heureusement, les Belges abonnés chez Proximus peuvent dès maintenant passer des appels via Wi-Fi.

Les appels Wi-Fi sont prêts chez Proximus

Disponibles depuis iOS 8, les appels Wi-Fi sont utilisés chez énormément d'opérateurs en Europe et dans le reste du monde. Même si certains repoussent toujours l'inévitable, on ne peut pas nier que les appels via Wi-Fi améliorent considérablement la qualité des communications vocales. Chez Proximus, les appels Wi-Fi étaient déjà prêts depuis plusieurs semaines, cependant il fallait une activation du côté d'Apple, c'est désormais chose faite. La nouvelle mise à jour iOS 14.3 a permis à tous les abonnés de Proximus d'activer la fonction dans les données cellulaires des réglages.



Quand l'option est active, les appels transitent via le Wi-Fi (comme si c'était des appels WhatsApp,Viber), dans le cas où vous êtes connectée en 3G/4G/5G, les appels continueront à passer par la voie classique...

En France, SFR, Bouygues Télécom et Orange proposent les appels via Wi-Fi, c'est devenu un basique dans les forfaits mobiles. Le seul opérateur qui n'a pas encore sauté le pas c'est Free Mobile qui on l'espère le proposera prochainement à ses abonnés !

